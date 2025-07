Tick Trading Software AG: Umsatzsprung und Kaufempfehlung für Anleger!

Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99) hat am 10. Juli 2025 ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, die von der GBC AG analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Umsatzanstieg von 17,8 % auf 4,70 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (3,99 Millionen Euro). Dieser Anstieg ist vor allem auf ein hohes Handelsvolumen zurückzuführen, das zu höheren lastenabhängigen Erlösen führte, die um 61,9 % auf 2,17 Millionen Euro zulegten. Das Kerngeschäft, das Softwarelizenzgeschäft, trug mit 50,4 % zum Gesamtumsatz bei, während die Projekterlöse mit 0,11 Millionen Euro relativ unbedeutend blieben.

Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den Erträgen wider: Das EBIT stieg um 125,7 % auf 1,67 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 35,5 % entspricht. Das Nettoergebnis lag bei 1,17 Millionen Euro, was eine Nettomarge von 24,9 % bedeutet. Die GBC AG hat daraufhin die Kaufempfehlung für die Aktie der tick Trading Software AG bekräftigt und ein Kursziel von 17,55 Euro festgelegt, was ein erhebliches Kurspotenzial im Vergleich zum Schlusskurs von 7,45 Euro am 9. Juli 2025 darstellt.