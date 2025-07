UBS und DWS reduzieren Stimmrechte an flatexDEGIRO AG – Alle Details!

Die Mitteilung informiert über den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie über Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Im konkreten Fall bezieht sich die Mitteilung auf den Mitteilungspflichtigen UBS Group AG mit Sitz in Zürich, Schweiz. Am 7. Juli 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die die Stimmrechtsanteile von UBS Group AG betrifft.

Am 10. Juli 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service übermittelt, der für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten zuständig ist. Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

Laut der Mitteilung hält UBS Group AG nun 2,65 % der Gesamtstimmrechte an flatexDEGIRO AG, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 3,21 % angegeben wurde. Der Rückgang ist auf eine Veränderung in den Stimmrechtsbeständen zurückzuführen, die in den Einzelheiten der Mitteilung aufgeführt sind.

Zusätzlich wurde am 11. Juli 2025 eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die sich auf die DWS Investment GmbH bezieht, die ebenfalls eine Schwellenberührung am 7. Juli 2025 meldete. DWS Investment GmbH hält nun 4,81 % der Stimmrechte an flatexDEGIRO AG, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 5,06 % vermerkt war. Diese Änderung wird auf die Rückgabe von Aktiensicherheiten zurückgeführt.

Beide Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass relevante Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse von Unternehmen transparent und zeitnah veröffentlicht werden. Die flatexDEGIRO AG ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokerage und hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene strategische Maßnahmen und Übernahmen in der Branche etabliert.

Die vollständigen Informationen sind auf der Website der flatexDEGIRO AG sowie im EQS Medienarchiv verfügbar.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 25,40EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.