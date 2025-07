ABO Energy: Kaufempfehlung bleibt – Kursziel 97 Euro mit 113% Potenzial!

Im ersten Halbjahr 2025 konnte ABO Energy bereits Zuschläge für insgesamt 120 MW verzeichnen, nachdem im Jahr 2024 insgesamt 200 MW zugesprochen wurden. Diese 320 MW bieten ein Umsatzpotenzial von etwa 320 Millionen Euro, das bis Ende 2027 realisiert werden soll. Die hohe Anzahl an Zuschlägen und Genehmigungen für Onshore-Wind-Anlagen in Deutschland, die im ersten Halbjahr 2025 bei 265 MW lagen (nach 335 MW im Jahr 2024), lässt die Analysten optimistisch auf das prognostizierte starke Ergebniswachstum für 2026 und 2027 blicken.

Am 11. Juli 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029), in dem die Kaufempfehlung (Buy) des Unternehmens bekräftigt und ein Kursziel von 97,00 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt wurde. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal hebt hervor, dass ABO Energy in der Mai-Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Onshore-Windenergie Zuschläge für fünf Projekte mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten hat. Dies unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung wird die Aktie von ABO Energy mit einem Konsens-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 als attraktiv bewertet. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen zukünftigen Erträgen günstig bewertet ist. Die Analysten von First Berlin bestätigen ihre Schätzungen und halten an der Kaufempfehlung sowie dem Kursziel von 97 Euro fest, was ein Aufwärtspotenzial von 113 % impliziert.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass ABO Energy gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Deutschland zu profitieren. Die Erfolge in den Ausschreibungen und die Genehmigungen für neue Projekte stärken das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die positive Marktprognose und die attraktive Bewertung der Aktie machen ABO Energy zu einem interessanten Investment für Anleger, die in den Bereich der erneuerbaren Energien investieren möchten.

Für weitere Informationen und die vollständige Analyse können Interessierte die Webseite von First Berlin Equity Research besuchen oder direkt Kontakt aufnehmen.

Die ABO Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 45,20EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.