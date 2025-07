Euro-Konsolidierung: Wie Trumps Zollpolitik den Dollar unter Druck setzt

Der Euro hat sich in den letzten Tagen im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt und zeigt eine Konsolidierung gegenüber dem US-Dollar. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung gegen 1,1689 US-Dollar gehandelt, nachdem sie im asiatischen Geschäft am Morgen noch bei 1,1750 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1709 Dollar fest, was eine leichte Aufwertung im Vergleich zum Mittwoch darstellt. Am Freitag fiel der Euro leicht auf 1,1682 US-Dollar, was auf die Belastung durch robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA zurückzuführen ist.

Die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Trump hat kürzlich Zölle von 35 Prozent auf Waren aus Kanada eingeführt und angekündigt, dass auch andere Länder mit ähnlichen Maßnahmen rechnen müssen. Diese Entwicklungen haben den Dollar unter Druck gesetzt und den Euro seit Trumps Amtsantritt im Januar um etwa 14 Prozent aufgewertet. Die Experten der Helaba weisen darauf hin, dass es am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten gibt, die den Devisenmarkt beeinflussen könnten, und die Marktteilnehmer weiterhin auf die Zollthematik fokussiert bleiben.