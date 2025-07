Cantourage Group SE: Rekordumsatz von 27,9 Millionen Euro im Q2 2025!

Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage, betont die anhaltend starke Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sowohl in Deutschland als auch international. Um die wachsende Nachfrage zu bedienen, hat Cantourage zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in Europa geschaffen und neue Lieferanten sowie starke Partnerschaften innerhalb der Branche gewonnen. Diese strategischen Maßnahmen positionieren das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum.

Die Cantourage Group SE, ein führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis in Europa, hat im zweiten Quartal 2025 ein Rekord-Umsatz von 27,9 Millionen Euro erzielt. Dies stellt das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte dar und führt zu einem Gesamtumsatz von 54,0 Millionen Euro zur Jahresmitte, was den Gesamtjahresumsatz des Vorjahres von 51,4 Millionen Euro bereits übertrifft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein beeindruckendes Umsatzwachstum von über 130 Prozent, da der Umsatz im zweiten Quartal 2024 bei nur 12,0 Millionen Euro lag.

In einer begleitenden Mitteilung wurde zudem bekannt gegeben, dass der Vorstandsvorsitzende Philip Schetter vorübergehend nicht im Amt ist. Die genauen Gründe für seine Abwesenheit wurden nicht näher erläutert, jedoch ist eine Rückkehr in seine Position fest eingeplant. Um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen, wurde Patrick Hoffmann, der Gründer von Cantourage und bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, in den Vorstand berufen. Hoffmann ist mit den Abläufen des Unternehmens bestens vertraut und wird gemeinsam mit dem Management-Team der Tochterunternehmen den operativen Betrieb leiten und den Wachstumskurs fortsetzen.

Cantourage wurde 2019 gegründet und arbeitet mit über 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Das Unternehmen stellt sicher, dass höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingehalten werden und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an, darunter getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Seit dem 11. November 2022 ist Cantourage an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel „HIGH“ geführt.

Die aktuellen Zahlen sind vorläufig, ungeprüft und unkonsolidiert. Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch, dass Cantourage auch in Zukunft erfolgreich am Markt agieren wird, trotz der Herausforderungen in einem wettbewerbsintensiven Umfeld.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 4,81EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.