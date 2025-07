Onco-Innovations: Neuer Vorsitzender und bahnbrechende Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat kürzlich Dr. Islam Mohamed zum Vorsitzenden seines Scientific and Clinical Advisory Board ernannt. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für wissenschaftliche Exzellenz und die Entwicklung innovativer Onkologielösungen durch translationale Forschung. Dr. Mohamed bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Onkologie mit, insbesondere in der Radioonkologie, und hat zahlreiche klinische Studien geleitet, die bedeutende Fortschritte in der Krebsbehandlung erzielt haben.

Onco-Innovations ist auf die Krebsforschung spezialisiert und verfolgt das Ziel, die Prävention und Behandlung von Krebs durch innovative Technologien zu verbessern. Das Unternehmen hat eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie erworben, die gezielt auf solide Tumore abzielt. Diese Technologie, bekannt als PNKP-Inhibitoren, könnte die Krebstherapie revolutionieren, indem sie die Empfindlichkeit gegenüber Strahlen- und Chemotherapien erhöht.