Realty Income: Monatliche Dividende und Wachstumspotenzial für Anleger!

Im Juli erwarten Anleger von Realty Income (WKN: 899744) eine erfreuliche Dividende, die im Rahmen der monatlichen Ausschüttungen des Unternehmens fließt. Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der für seine stabilen und zuverlässigen Ausschüttungen bekannt ist. Im Juli wurde die 661. monatliche Dividende in Folge angekündigt, was eine beeindruckende Kontinuität von über 55 Jahren darstellt. Aktuell beträgt die monatliche Dividende 0,269 US-Dollar pro Aktie, was bei einer Investition von etwa 500 Euro in zehn weitere Aktien zu zusätzlichen monatlichen Einnahmen von rund 2 Euro führt. Mit einer Dividendenrendite von 5,6 % ist Realty Income für viele Anleger attraktiv.

Ein entscheidender Vorteil von Realty Income ist das moderate Ausschüttungsverhältnis von 76 % gemessen an den Funds from Operations (FFO) je Aktie. Dies lässt Spielraum für zukünftige Dividendenerhöhungen und bietet gleichzeitig einen Puffer für die langfristige Stabilität des Unternehmens. Die Dividende wird zwar häufig nur leicht erhöht, jedoch gibt es auch Quartale mit signifikanten Steigerungen von 1 % bis 5 %. Dies ermöglicht den Zinseszinseffekt, der langfristig zu einem Anstieg der Dividende je Aktie führt.