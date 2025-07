Trump erhöht Kupferzölle: Preisexplosion und Handelskonflikte drohen!

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat zu erheblichen Preissteigerungen beim Industriemetall Kupfer in den USA geführt. Am 1. August 2024 kündigte Trump einen Zoll von 50 Prozent auf Kupferimporte an, was die Märkte überraschte, da Ökonomen mit einem niedrigeren Satz gerechnet hatten. Der Kupferpreis erreichte an der New Yorker Börse Comex ein Rekordhoch von 5,6 US-Dollar pro Pfund, während der Preis in London bei 9.660 US-Dollar pro Tonne lag. Dies führte zu einem historischen Preisunterschied von 28 Prozent zwischen den Märkten in den USA und Europa, was möglicherweise dazu führt, dass US-Importeure vor Inkrafttreten der Zölle große Mengen Kupfer lagern.

Trump begründete die Zölle mit der nationalen Sicherheit und dem Ziel, die US-Kupferindustrie zu stärken. Experten warnen jedoch, dass die Zölle zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen werden, da die heimische Produktion den steigenden Bedarf, insbesondere durch die Automobilindustrie und Datenzentren, nicht decken kann. Kupfer ist ein wichtiges Metall, das auch im Verteidigungssektor Verwendung findet.