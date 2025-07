Stimmrechtsmitteilung: Tarek Müller senkt Anteil an ABOUT YOU Holding SE!

In der Mitteilung wurden wichtige Informationen zum Emittenten, der ABOUT YOU Holding SE, bereitgestellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg, Deutschland, und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 894500DKEE3GY8870322 registriert. Der Hauptgrund für die Veröffentlichung war der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Am 11. Juli 2025 veröffentlichte die ABOUT YOU Holding SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service übermittelt, der für die Veröffentlichung von Corporate News und Finanznachrichten zuständig ist.

Der Mitteilungspflichtige, Tarek Müller, geboren am 28. Oktober 1988, war der Hauptakteur in dieser Mitteilung. Am 9. Juli 2025 überschritt er die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zur Veröffentlichung der Mitteilung führte. Zum Zeitpunkt der Mitteilung hielt Müller 2,83 % der Stimmrechte, was im Vergleich zur letzten Mitteilung einen Rückgang von 3,62 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 186.153.487.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Müller direkt 0 Stimmrechte hielt, jedoch 5.271.827 Stimmrechte zugerechnet wurden, was 2,83 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder andere Finanzinstrumente angegeben, die Stimmrechte beeinflussen könnten.

Zusätzlich wurde klargestellt, dass der Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der ABOUT YOU Holding SE halten. Die Mitteilung enthielt auch Informationen über die Unternehmensstruktur, die die Ohana Group Hamburg GmbH umfasst, jedoch ohne spezifische Angaben zu deren Stimmrechtsanteilen.

Die Veröffentlichung wurde als freiwillige Stimmrechtsmitteilung im Zusammenhang mit dem Vollzug eines Übernahmeangebots durch die Zalando SE gekennzeichnet. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland einhalten müssen, um Transparenz für Investoren und die Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Insgesamt bietet die Stimmrechtsmitteilung einen Einblick in die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse der ABOUT YOU Holding SE und die Veränderungen, die durch den Erwerb von Stimmrechten durch Tarek Müller entstanden sind.

Die ABOUT YOU Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 6,70EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.