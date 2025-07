Fielmann: Analystenoptimismus trotz Herabstufung – Wachstumsziele bis 2030!

Fielmann hat sich ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt und plant, den Umsatz bis 2030 auf etwa vier Milliarden Euro zu steigern. Dies wurde im Vorfeld der Hauptversammlung in Hamburg bekannt gegeben. Das Kerngeschäft in Europa soll dabei etwa ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während das US-Geschäft auf rund eine Milliarde US-Dollar zulegen soll. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf etwa 25 Prozent steigen.

Die Baader Bank hat die Aktien von Fielmann aufgrund von Bewertungsüberlegungen von "Buy" auf "Add" herabgestuft, jedoch das Kursziel von 58 auf 67 Euro angehoben. Diese Entscheidung folgt einem signifikanten Kursanstieg der Fielmann-Aktien seit Ende März. Trotz der Herabstufung bleibt Analyst Volker Bosse optimistisch hinsichtlich der Defensivität des Geschäftsmodells und der Umsatzresistenz des Unternehmens, insbesondere in turbulenten Marktphasen. Er hebt zudem strukturelle Wachstumstreiber hervor, wie die demografische Entwicklung und den Trend zu Multifokal- und Kontaktlinsen.

Das Unternehmen berichtet zudem von einer überdurchschnittlichen Entwicklung seines Vorgängerprogramms "Vision 2025", das voraussichtlich um 50 Prozent über den ursprünglichen Zielen liegen wird. Für das laufende Jahr wird ein Gesamtumsatz von bis zu 2,5 Milliarden Euro angestrebt, mit einer EBITDA-Marge von 24 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um 26 Prozent auf etwa 290 Millionen Euro anstieg. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 21,1 Prozent auf etwa 23,7 Prozent.

Fielmann plant auch eine "Vision 2035", die eine globale Expansion über die Augenoptik hinaus vorsieht. Das Unternehmen möchte sich als verlässlicher Partner in der Gesundheitsversorgung rund um Hören und Sehen positionieren. Bis 2030 strebt Fielmann eine Kundenzufriedenheit von rund 90 Prozent an und will den weltweiten Umsatz auf etwa 4 Milliarden Euro steigern. Die Expansion wird sich auf bestehende Märkte konzentrieren, wobei das US-Geschäft und die Hörakustik eine zentrale Rolle spielen sollen.

Insgesamt zeigt Fielmann eine positive Geschäftsentwicklung und plant, seine Marktposition durch strategische Wachstumsinitiativen weiter zu festigen.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 57,90EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.