Dringender Appell: Europa muss Ukraine in Luftverteidigung unterstützen!

US-Außenminister Marco Rubio hat europäische Länder aufgefordert, ihre Verantwortung in der Luftverteidigung der Ukraine ernst zu nehmen. In einem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Kuala Lumpur betonte Rubio, dass die Ukraine dringend zusätzliche Patriot-Luftverteidigungssysteme benötige, um sich gegen die anhaltenden russischen Angriffe zu schützen. Er verwies auf Länder wie Spanien und Deutschland, die bereits im Besitz solcher Systeme sind, und appellierte an diese, ihre Bestellungen zu überdenken und die Systeme stattdessen an die Ukraine zu liefern.

Parallel dazu kündigte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz an, dass Deutschland von den USA zwei Patriot-Systeme kaufen wolle, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Dies geschah im Rahmen einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz in Rom, wo Merz auch auf die Notwendigkeit hinwies, die ukrainische Luftabwehr zu stärken, insbesondere angesichts der massiven russischen Angriffe, die in der Nacht zuvor Kiew und Umgebung mit über 400 Angriffen trafen.