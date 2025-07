Stromsteuer senken: Druck auf Bundesregierung wächst – Was steckt dahinter?

Die Länder Deutschlands üben zunehmend Druck auf die Bundesregierung aus, um eine umfassende Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher zu erreichen. Der Bundesrat hat eine Empfehlung verabschiedet, die die Bundesregierung auffordert, die geplanten Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten, einschließlich der Stromsteuersenkung auf das europäische Mindestmaß, zügig umzusetzen. Diese Forderung richtet sich sowohl an Haushalte als auch an Unternehmen. Michael Kellner, der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, kritisierte die Bundesregierung scharf und bezeichnete die Entscheidung als unzureichend. Er wies darauf hin, dass die Autorität von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) durch die Abstimmung im Bundesrat erheblich gelitten habe.

Die Empfehlung des Bundesrates betont, dass eine Senkung der Stromsteuer nicht nur eine Entlastung für die Verbraucher darstellt, sondern auch Anreize für die Elektrifizierung schafft, die zur Erreichung der Klimaziele in den Bereichen Wärme und Verkehr notwendig sind. Kritiker bemängeln, dass die Bundesregierung nicht wie im Koalitionsvertrag angekündigt handelt, und fordern eine zügige Umsetzung der Stromsteuersenkung für alle Bürger und Betriebe. Merz und Klingbeil argumentieren, dass die Priorität auf der Entlastung der Industrie liege, um Arbeitsplätze zu sichern, und verweisen auf geplante Entlastungen bei den Netzentgelten.

Parallel dazu wurde vom Bundes der Steuerzahler der "Steuerzahlergedenktag" ausgerufen, der auf den 13. Juli fällt. An diesem Tag arbeiten die Bürger in Deutschland statistisch gesehen für die Staatskasse, bevor sie für ihr eigenes Einkommen arbeiten. Der Verein kritisiert, dass den Bürgern von einem Euro Einkommen nur 47 Cent verbleiben, was die hohe Steuer- und Abgabenlast verdeutlicht. Die Berechnungen basieren auf anonymisierten Haushaltsbefragungen und berücksichtigen neben Steuern auch Sozialabgaben und Quasisteuern.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird der "Gedenktag" jedoch als umstritten angesehen, da Kritiker anmerken, dass Sozialbeiträge oft als Versicherungsbeiträge betrachtet werden sollten, die wichtige staatliche Leistungen abdecken. Im internationalen Vergleich wird Deutschland als Hochsteuerland bei Erwerbseinkommen und Niedrigsteuerland bei Vermögen eingestuft, was eine Debatte über die Notwendigkeit einer Reform der Steuerpolitik anheizt.

