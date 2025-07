Tarif-Einigung: 3,1% Lohnerhöhung für Hafenarbeiter ab August 2024!

In einer bedeutenden Einigung zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS wurde beschlossen, dass die Beschäftigten in deutschen Seehafenbetrieben ab August 2024 eine Lohnerhöhung von 3,1 Prozent pro Stunde erhalten. Diese Einigung wurde bereits in der ersten Verhandlungsrunde in Hamburg erzielt, was eine schnelle Lösung im Vergleich zu den vorherigen Verhandlungen darstellt, die oft monatelang dauerten und von Warnstreiks begleitet waren. Verdi hatte ursprünglich eine Lohnerhöhung von 8,4 Prozent gefordert, um den steigenden Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen.

Der neue Tarifvertrag wird eine Laufzeit von zwölf Monaten haben und sieht zusätzlich vor, dass die Arbeitgeber ab 2026 höhere Zulagen für die Hafenarbeiter zahlen. Zudem wird eine Einmalzahlung zwischen 1.200 und 1.800 Euro, abhängig vom jeweiligen Betrieb, gewährt. Diese Einigung betrifft rund 11.000 Beschäftigte in den deutschen Seehäfen. Verdi kündigte außerdem an, dass die Mitglieder der Gewerkschaft einen zusätzlichen freien Tag im Jahr erhalten werden.