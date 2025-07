CDU-Abgeordneter fordert neuen SPD-Richtervorschlag

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der abgesetzten Verfassungsrichterwahl im Bundestag gibt es weiter Kritik aus den eigenen Reihen an Unionsfraktionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß kritisierte, dass die Absetzung der Personalien mit der infrage gestellten wissenschaftlichen Integrität der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf begründet worden sei. Von der SPD verlangt Bareiß einen neuen Vorschlag.

Um die Kandidatin als Person zu schützen, hätte er sich von seiner Partei und der Fraktionsführung in der Frage der Plagiatsvorwürfe "etwas mehr Zurückhaltung" gewünscht, sagte Bareiß dem "Tagesspiegel". "Gerade an uns Christdemokraten habe ich in solchen Fragen einen hohen Anspruch." Das gelte, obwohl er die Kritik an den Positionen der SPD-Kandidatin teile.