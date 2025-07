It's Showtime! ASML, Netflix und die US-Großbanken starten den Zahlenwahnsinn!

Dienstag, 15. Juli: US-Großbanken

Traditionell eröffnet wird die US-Quartalssaison mit den Geschäftsberichten der Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und der Citi Group, die sich am Dienstagmittag zu Wort melden werden. Daneben stellen aus der Finanzbranche, für die es in diesem Jahr mit einem Plus von knapp 8 Prozent bislang gut gelaufen ist, auch die Kapitalverwalter und ETF-Anbieter BlackRock und State Street sowie einige kleinere Banken am Dienstag ihre Zahlen vor.

Angesichts einer noch immer starken US-Wirtschaft, anhaltend hohen Zinsen und Kapitalzuflüssen sowie Aktienmärkten auf Rekordniveau erwarten Marktbeobachtende entsprechend starke Zahlenwerke. Bei allen zuvor genannten Unternehmen wird mit Ertragsergebnissen über dem Vorjahresniveau gerechnet.

Einen besonderes kräftigen Gewinnanstieg erwarten Expertinnen und Experten bei BlackRock, das sich von bereinigten 10,36 US-Dollar je Aktie auf 10,81 US-Dollar gesteigert haben soll. Von Wells Fargo erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger hingegen einen überzeugenden Plan dafür, wie die Bank nach der Aufhebung des Wachstumsmoratoriums wieder wachsen und bei Kundinnen und Kunden punkten will.

Die für die Aktien eingepreisten Kursreaktionen liegen zwischen 3,4 und 5,1 Prozent, wobei die implizite Volatilität bei Wells Fargo und State Street am höchsten ist und hier die potenziell größten Kursreaktionen erfolgen könnten. Das Sentiment ist mit Blick auf die Verteilung der Optionskontrakte eher zurückhaltend. Während bei BlackRock und State Street die Call-Optionen überwiegen, ist die Verteilung bei Wells Fargo und der Citi fast ausgeglichen. Bei JP Morgan hingegen sind 52,6 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionen Put-Kontrakte. Hier sichert sich eine knappe Mehrheit der Marktteilnehmenden gegen Kursverlust ab – was angesichts des Laufs der Aktie und der Aussage von CEO Jamie Dimon, dass sie inzwischen zu teuer sei, nicht überraschend ist.

Mittwoch, 16. Juli: ASML

Der aus den Monatsberichten konsolidierte Quartalsumsatz von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor, der am Donnerstag seine offiziellen Zahlen zum vergangenen Quartal vorstellen wird, ist bereits bekannt – und signalisiert eine ungebrochen hohe Nachfrage nach KI-Beschleunigern. Das größere Überraschungspotenzial für die Branche könnte daher der niederländische Anlagenbauer ASML liefern, dessen Aktie noch immer an einem Comeback und einer Erholung vom Einbruch aus dem vergangenen Jahr arbeitet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem kräftigen Umsatzwachstum von 29,0 Prozent auf 8,81 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarten Analystinnen und Analysten einen deutlichen Anstieg von 4,39 auf 6,11 US-Dollar beziehungsweise um 39,2 Prozent. Profitiert haben soll das Geschäft vor allem von den Bemühungen zahlreicher Halbleiterunternehmen, ihre Fertigungskapazitäten zu steigern.

Genau hier könnte aber der Knackpunkt für ASML liegen, denn einige Unternehmen, darunter vor allem das krisengeplagte Intel, haben ihre Expansionspläne zurückgeschraubt. Auch die Rückabwicklung der von Ex-Präsident Joe Biden für die Halbleiterindustrie erlassenen Subventionen und Steuererleichterungen könnte sich negativ auf den Kapazitätsausbau und damit auf die Bestellungen bei den Niederländern ausgewirkt haben. Dazu kommen die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Rivalität zwischen den USA und China, sodass sich ASML Exportbeschränkungen ausgesetzt sieht.

Daher herrscht gegenüber dem Ergebnisbericht von ASML große Vorsicht unter Optionshändlerinnen und -händlern, die mit einem Anteil von 57,1 Prozent mehrheitlich auf fallende Kurse gewettet beziehungsweise sich abgesichert haben. Nur 42,9 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionen liegen auf der Call-Seite. Die derzeit eingepreiste Kursbewegung liegt bei 6,1 Prozent.

Mittwoch, 16. Juli: Johnson & Johnson

Der Ergebnisbericht von Johnson & Johnson dürfte zu einem Stimmungstest sowohl für die Konsumgüter- als auch die Pharmabranche werden. In der Konsumgüterbranche könnte das Unternehmen enttäuschen, denn angesichts der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten war die Stimmung unter den US-Verbraucherinnen und -Verbrauchern in den vergangenen Monaten verhalten. Dazu kommt die inzwischen auch in den USA wachsende Konkurrenz durch Eigen- und Handelsmarken, die Markenhersteller wie Johnson & Johnson oder Procter & Gamble unter Druck setzen, während gleichzeitig die Input-Preise weiter gestiegen sind. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher vor allem auf eine schwache Margenentwicklung einstellen.

Im Pharmageschäft hingegen könnte es deutlich besser gelaufen sein, denn das Unternehmen hatte zuletzt einige kleinere Zulassungs- und Studienerfolge zu vermelden. Auch die von US-Präsident Donald Trump erwogenen Zölle auf pharmazeutische Produkte könnten das Geschäft stärken und zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber ausländischen Konkurrenten führen. Ein weiterer Hoffnungsträger ist außerdem das Geschäft mit Medizingeräten, das in den zurückliegenden Quartalen aber wiederholt ein unterdurchschnittliches Ergebnis erzielt hat.

Insgesamt wird ein Umsatz in Höhe von 22,87 Milliarden US-Dollar erwartet, was um rund 400 Millionen US-Dollar über dem Vorjahresergebnis liegen würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie dürfte allerdings gesunken sein. Nach 2,82 US-Dollar erwarten Expertinnen und Experten einen Rückgang um 14 Cent auf 2,68 US-Dollar.

Vom zu erwartenden Gewinnrückgang lassen sich Händlerinnen und Händler an der Optionsbörse jedoch nicht abschrecken, die wetten angesichts einer Call-Quote von 59,3 Prozent mehrheitlich auf steigende Kurse. Wie für die Aktie von Johnson & Johnson üblich, ist die zu erwartende Kursreaktion dabei mit ±2,7 Prozent überschaubar.

Donnerstag, 17. Juli: Netflix

Einen ersten Einblick in die Ertragslage großer US-Technologiekonzerne wird am Donnerstagabend mit seinen Zahlen Netflix liefern. Dabei besteht die Herausforderung des Streaming-Giganten insbesondere darin, den in diesem Jahr stark gestiegenen Aktienkurs zu rechtfertigen, denn ausgehend von einer ohnehin hohen Bewertung konnten sich die Anteile in 2025 bereits um rund 40 Prozent steigern.

Inzwischen ist der Branchenprimus mit dem 48,4-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, was um 14,1 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre liegt. Soll dieser Bewertungsaufschlag und damit die Rallye der vergangenen Monate verteidigt werden, muss Netflix schon ein brachial gutes Ergebnis vorlegen – angesichts von Publikumserfolgen wie Squid Games, einem anhaltend hohen Kundenwachstum sowie steigenden Werbeerlösen erscheint das aber durchaus möglich.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzanstieg von 9,56 auf 11,04 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das entspräche einer Steigerung um 15,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll unterdessen von 4,88 auf 7,09 US-Dollar geklettert sein, was ein Wachstum von 45,3 Prozent und außerdem das beste Quartal der Unternehmensgeschichte bedeuten würde.

Angesichts der ebenso hohen Bewertung wie Erwartungen wagen sich Händlerinnen und Händler vor den Zahlen kaum aus ihrer Deckung. Call- und Put-Optionen stehen sich mit Anteilen von 50,7 und 49,3 Prozent fast gleichberechtigt gegenüber. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei ±7,6 Prozent, was ein Wert leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale ist.

Freitag, 18. Juli: American Express

Für den Reiseversicherer und Kreditkartenanbieter könnte das vergangene Quartal enttäuschend verlaufen sein. Einerseits könnte sich die Konsumzurückhaltung der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner auf die Geschäftslage niedergeschlagen haben, andererseits ist die Reiseaktivität in die USA eingebrochen: Europäerinnen und Europäer besuchen das Land im Angesicht von verschärften Einreisekontrollen und Handelskonflikt kaum noch. Das könnte sich in geringeren internationalen Transaktionen niedergeschlagen haben, die als besonders lukrativ gelten.

Andererseits hat das Zahlenwerk von Delta Airlines in der vergangenen Woche ein Entspannungssignal zumindest für die inländische Reiseaktivität geliefert. Einmal mehr könnte das Unternehmen, auf das seit Jahrzehnten auch Investorenlegende Warren Buffett setzt, daher ein starkes Ergebnis vorlegen. Gegenüber dem Vorjahr wird seitens Analystinnen und Analysten jedenfalls mit einem Anhalten des Wachstumskurses gerechnet.

Beim Konzernerlös wird ein Anstieg von 16,33 auf 17,66 Milliarden US-Dollar erwartet, was ein Umsatzplus von 8,1 Prozent bedeuten würde. Der bereinigte Ertrag soll von 3,49 US-Dollar je Anteilsschein auf 3,87 US-Dollar geklettert sein – ein erwarteter Anstieg von 10,9 Prozent. Die Aktie ist der prognostizierten Gewinnentwicklung mit einem Plus von 33,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aber weit vorausgeeilt. Inzwischen handelt American Express um 8,5 Prozent über seinem historischen Bewertungsdurchschnitt.

Auch hier wagt sich deshalb vor den Earnings keine Händlerin, kein Händler allzu weit aus dem Fenster. Wie bei Netflix herrscht zwischen Bullen und Bären ein Waffenstillstand: Die Call-Quote liegt bei 51,0 Prozent, der Put-Anteil beträgt dementsprechend 49,0 Prozent. Zu rechnen ist hier mit einer Kursreaktion von bis zu 4,5 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion