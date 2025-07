Silber mit Preisknall auf Mehrjahreshoch. Silberpreis nun bald bei 50 USD?!

Silber mit Preisknall auf Mehrjahreshoch

In der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde auf die explosive Konstellation verwiesen. Der Silberpreis stand unmittelbar davor, sein gewaltiges Aufwärtspotenzial abzurufen, wurde aber noch von einer eher unscheinbaren Widerstandszone im Zaum gehalten. Es bedurfte also noch eines Auslösers, um das Potenzial freizusetzen. Und der kam einmal mehr in Form des US-Präsidenten Trump. Silber schoss nach oben und beendete die Handelswoche auf einem Mehrjahreshoch. Und dabei dürfte es nicht bleiben, scheint die Rallye doch nun endgültig entfesselt zu sein.

Edelmetalle und Rohstoffe außer Rand und Band