Angel Yeast stellt den Nachhaltigkeitsbericht 2024 vor und zeigt sein Engagement für umweltfreundliche Praktiken und Innovationen

„Angel Yeast ist der Ansicht, dass erfolgreiches Wachstum auch der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Indem wir Nachhaltigkeit in unsere Strategie und unsere Geschäftstätigkeit integrieren, während wir weltweit expandieren und einen Umsatz von mehr als 15 Milliarden RMB erzielen, möchten wir mit dem Bericht allen Teilen der Gesellschaft einen detaillierten Einblick in unsere Bemühungen um nachhaltige Entwicklung geben", sagte XiaoMinghua, Geschäftsführer von Angel Yeast.

SHANGHAI, 13. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (600298.SH) hat vor kurzem seinen Nachhaltigkeitsbericht (ESG) 2024 veröffentlicht, der einen detaillierten Einblick in die Überlegungen und Maßnahmen des Unternehmens in Bezug auf nachhaltiges Entwicklungsmanagement gibt. Der Bericht hebt bedeutende Anstrengungen in Schlüsselbereichen hervor, darunter soziale Verantwortung, nachhaltige Beschaffung, Talententwicklung, Innovation, umweltfreundliche Praktiken und Corporate Governance. Es ist auch das erste Mal, dass das Unternehmen einen klaren Zeitplan für die Emissionsreduzierung veröffentlicht und damit eine neue Phase des quantifizierten Managements für eine grüne Entwicklung einläutet.

Führend in Sachen sauberer und grüner Betrieb

Im Jahr 2024 konzentrierten sich die Initiativen von Angel Yeast zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf die Umgestaltung der Energiestruktur durch die Förderung der Nutzung sauberer Energien, wobei bahnbrechende Fortschritte erzielt wurden. In diesem Jahr hat Angel Yeast durch diese Maßnahmen den CO2-Ausstoß um 210.500 Tonnen reduziert, unter anderem durch den Einsatz von 129.673 Megawattstunden Ökostrom, was allein zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 72.200 Tonnen beigetragen hat. Durch innovative Praktiken hat das Unternehmen Fermentationsrückstände in landwirtschaftliche Ressourcen umgewandelt, das Konzept der „Verwandlung von Abfall in einen Schatz" übernommen und Pionierarbeit in der „mikrobiellen Protein"-Technologie geleistet, die im Vergleich zu herkömmlichen Proteinen weniger Kohlenstoffemissionen aufweist. Das Engagement von Angel Yeast für eine umweltfreundliche Produktion hat Anerkennung gefunden: Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften wurden für ihr umfassendes Umweltmanagement als „Grüne Fabriken" auf nationaler Ebene ausgezeichnet.

Innovation und soziale Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft

Die Produktentwicklungsphilosophie von Angel Yeast lautet „natürlich, nahrhaft, gesund und lecker" und das Unternehmen treibt die technologische Innovation in der Hefeindustrie voran. Mit einer beträchtlichen Investition von 780 Millionen RMB in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen ein 772-köpfiges Innovationstechnologie-Team zusammengestellt, das sich aus Experten verschiedener Bereiche zusammensetzt. Allein im Jahr 2024 meldete Angel Yeast 195 Patente an, darunter 105 Erfindungspatente, und sicherte sich 75 Patentgenehmigungen, die verschiedene technische Bereiche im Zusammenhang mit Hefe und ihren Produkten abdecken.

Darüber hinaus demonstriert Angel Yeast weiterhin sein Engagement für soziale Verantwortung, indem es seinen Mitarbeitenden vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet, ein positives Arbeitsumfeld fördert und Gemeinschaftsinitiativen sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene aktiv unterstützt. Das Unternehmen schafft weltweit Beschäftigungsmöglichkeiten, fördert philanthropische Aktivitäten von Mitarbeitenden und Händlern, unterstützt unterprivilegierte Kinder bei der Ausbildung und den Lebensbedingungen und leistet Hilfe bei Naturkatastrophen.

