Südzucker: Darum kommt die Aktie einfach nicht vom Fleck

Doppelt schmerzhaft für Anleger: Auf der Hauptversammlung am 17. Juli dürfte eine Dividende von nur noch 20 Cent beschlossen werden - im Vorjahr wurden noch 90 Cent an die Anleger ausgeschüttet. Die Rendite beträgt nur noch 1,8 Prozent. Das KGV der Aktie liegt mit 11 aktuell leicht unter den Konkurrenten Associated British Foods und Ebro (Spanien).

Die Gründe für die Talfahrt liegen auf der Hand: Südzucker kämpft weiter mit einem schwachen Zuckermarkt, der das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal erheblich belastet hat. Der Gewinn brach um mehr als die Hälfte ein, und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Der Konzern setzt jedoch auf eine Erholung der Zuckerpreise im Herbst, um seine Jahresziele zu erreichen.

"Auch die Importzölle (419 Euro/Tonne Weißzucker bzw. 339 Euro/Tonne Rohzucker) für Lieferanten aus den wesentlichen zuckerproduzierenden Staaten (insbesondere Brasilien) haben weiterhin Bestand", erklärt DZ-Bank-Analystin Nina Kilb. "In dem 2024 abgeschlossenen Handelsabkommen mit dem Mercosur wurde lediglich ein kleineres Kontingent Zucker sowie eine größere Menge Bioethanol vom Zoll befreit."

Angesichts der rückläufigen Ergebnisse im Zuckergeschäft wird die Ethanol-Sparte Cropenergies immer wichtiger als Wachstumshoffnung für die Mannheimer. Allerdings sind die Preise auf dem Ethanolmarkt seit 2022 ebenfalls deutlich eingebrochen. Experten betonen aber, dass die Nachfrage nach Biokraftstoffen durch EU-Klimaziele und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie langfristig attraktiv bleiben dürfte. Besonders die stärkere Beimischung von Ethanol (E10 bis E85) und der wachsende Bedarf an Biokraftstoffen aus Rest- und Abfallstoffen eröffnen CropEnergies neue Märkte, etwa im Luft- und Schiffsverkehr.

Cropenergies, das im Februar 2024 delistet wurde und seither wieder unter dem Dach von Südzucker arbeitet, will sich mit neuen Geschäftsfeldern wie biobasierte Chemikalien vom Ethanolmarkt unabhängiger machen. Bis es soweit ist, kämpfte aber auch Cropenergies im vergangenen Quartal mit schwierigen Bedingungen.

Insgesamt meldete Südzucker einen Rückgang des operativen Ergebnisses von 155 Millionen Euro auf nur noch 22 Millionen Euro. Das EBITDA sank von 230 Millionen auf 96 Millionen Euro. Der Umsatz fiel auf 2,15 Milliarden Euro, was einen Rückgang von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Besonders das Zuckergeschäft litt unter stark gesunkenen Preisen und geringeren Exportmengen. Einziger Lichtblick war der Fruchtbereich, der Zuwächse verzeichnete.

Die Aussichten für das zweite Quartal bleiben düster, was Südzucker bereits in einer Warnung angekündigt hatte. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Prognose für das gesamte Geschäftsjahr fest und erwartet einen Umsatz zwischen 8,7 und 9,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis zwischen 150 und 300 Millionen Euro. Optimismus herrscht lediglich in Bezug auf die zu erwartende Erholung der Zuckerpreise im Herbst.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion