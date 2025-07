Nvidia – was nun?

Wir sind long auf Nvidia – und profitieren davon aktiv. Unsere Leser sind via Call-OS VD9BDK dabei – in dieser Woche + 20 Prozent.

Pure Gier am Aktienmarkt

Zinsen, Zölle und Zweifel bestimmen die Nachrichtenlage am Aktienmarkt. Trotzdem oder genau deshalb feiern Investoren neue Rekorde.

Welchen Rekord hätte man als Anleger denn gern? Den Bitcoin auf dem höchsten Level aller Zeiten oder doch lieber die Nasdaq oder darf es der S&P 500 als breites Leitbarometer aus den USA sein? Seit Monaten liest man medial aufbereitet, wie sich die Aktienmärkte trotz Zollsorgen, trotz Zinsbedenken und trotz der Verschuldung der USA nach oben arbeiten und ihren Crash aus dem Frühjahr überwinden. Herausarbeiten ist jedoch nett formuliert, wenn fast jeder Aktienindex einen Rekord liefert und in Deutschland der DAX mitzieht und auch die Nebenwerte im SDAX 2025 eine einzige Party feiern. Das alles geht an der Stimmung der Investoren nicht vorbei.

Partylaune überall

Denn Anleger zeigen sich angesichts der Kurse auf Top-Level mit der besten Laune seit mehr als einem Jahr. Auch die Lieblingsindikatoren des US-Präsidenten liegen am Aktienmarkt und so wunderte es kaum, dass er am 10.Juli einen Tweet absetzte, der nochmal auf Nivida, Nasdaq und Bitcoin hinwies und seinen Verdienst an jenen Euphoriekursen. Selbstredend garniert mit der üblichen Forderung nach Zinssenkungen. Das alles strahlt auf Anleger ab. „Die Stimmung wird in den USA beispielsweise über den Fear and Greed-Index gemessen. Dieser markierte passenderweise am Nationalfeiertag 4. Juli den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr“, so Thomas Soltau vom Smartbroker. Oder anders gesagt – die Börsianer sind so gut drauf wie noch nie seit dem Amtsantritt Donald Trumps.