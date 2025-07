BMW, Porsche, BASF – Zölle – was nun?

Am 12. Juli 2025 kündigte US-Präsident Trump die Einführung von 30 % Zöllen auf Importe aus der EU und Mexiko ab dem 1. August 2025 an. Diese Maßnahme richtet sich auch gegen andere Handelspartner wie Japan, Südkorea, Kanada und Brasilien, wobei Briefe mit US-Ultimaten an 23 Länder verschickt wurden. Trump forderte vollen, zollfreien Marktzugang für US-Produkte und die Verlagerung von Produktionsstätten in die USA, andernfalls drohen weitere Vergeltungszölle. Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe protektionistischer Maßnahmen, darunter die Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe auf 145 % im April 2025 und die Verdopplung der Zölle auf Stahl und Aluminium auf 50 % im Juni 2025. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte vor erheblichen Störungen in den transatlantischen Lieferketten und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an, sollte es zu keiner Einigung kommen. Die EU plant Verhandlungen, um die Zölle zu senken, betont jedoch die Notwendigkeit einer einheitlichen europäischen Antwort. Am Wochenende wird der DAX auf rund 24.000 Punkte taxiert. Es wird also ein spannender Handelsauftakt am Montag. Wir hatten zuletzt unsere Depotversicherung fokussiert, die Depots „sommerfest“ gemacht…

