Strengerer Meeresschutz löst geteilte Reaktionen aus

HAMBURG/VIGO (dpa-AFX) - Strengere Vorgaben zum Schutz des Nordostatlantiks haben Lob und Kritik hervorgerufen. Der Umweltverband Nabu befürwortet die Einigung der Anrainerstaaten, darunter Deutschland. Die Staaten und die EU haben beschlossen, dass Schiffe bestimmte Abwässer nach Juli 2027 nicht länger ins Meer nahe der Küste einleiten dürfen. Genauer gesagt geht es um Abwässer, die Abgasreinigungssysteme von Schiffen, sogenannte offene Scrubber, verursachen.

Der Nabu hatte in der Vergangenheit wie andere europäische Umweltschutzorganisationen für strengere Regeln geworben. Der Appell richtete sich an das Londoner Sekretariat der Ospar-Kommission, in der die Staaten zusammenarbeiten.