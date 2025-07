Bitcoin nähert sich wieder Rekordhoch vom Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Sonntagnachmittag wieder von seiner kleinen Schwächephase infolge des am Freitag erreichten Rekordhochs erholt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung wieder fast 118.800 Dollar und damit fast so viel wie am Freitag in der Spitze. Am Freitagvormittag war der Kurs bis auf 118.839 US-Dollar geklettert - damit war der Bitcoin so teuer wie noch nie. In den Stunden danach fiel der Bitcoin wieder zurück und sackte zwischenzeitlich unter die Marke von 117.000 Dollar./zb