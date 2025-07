Einigung auf Sparkurs bei Thyssenkrupp Steel - Laumann erleichtert

keepsmiling3 schrieb 10.07.25, 10:33

Die Beiträge vom guten rabajatis muss man sehr differenziert betrachten. Als hier im Forum alle die Stahlsparte verteufelt haben, hat er unermüdlich darauf hingewisen das Stahl der einzige Bereich war , der das Gesamtergebnis positiv dargestellt hat. Dies ist noch nicht lange her und das der Stahlpreis da woanders war, ist auch klar.



Er färbt die Beiträge immer nach seinem eigenen Gusto. Der Stahlbereich ist zyklisch und wir sind nun halt am Tief. Aber deswegen nun zu schreiben, dann ist es zappenduster ist auch wieder absoluter Blödsinn.



Mit Halbwissen glänzen ist überaus gefährlich. ich erinnere an massive Beiträge von Ihm hinsichtlich der Bilanzierung des Kretinskys Einstieg. Er hat hier Panik verbreitet mit seinen Aussagen es müssten milliardenschwere Wertberichtigungen vorgenomen werden. Fakt ist , es wurde gar nichts wertberichtigt. Auf meine Frage danach, meinte er die Wirtschaftsprüfer haben es halt abgenickt.



ich bezweifele das wir es hier mit Wirecard 2.0 zu tun haben und irgendwelche Wirtschaftsprüfer hier irgend etwas abnicken.



Seine Beiträge sind informativ aber auch gesprickt mit gefährlichem Halbwissen.



Wir brauchen Stahl in Deutschland. Unsere zum Teil grenzdebilen Politiker wachen langsam auf oder der Herr lässt Hirn regnen. Die Energiepreise werden für Firmen wie TK angepasst u.s.w.



Der Bereich wird verschlankt, selbst die IGM Schmarotzer erkennen langsam das es nur gemeinsam geht und bewegen sich ein wenig.



Zappenduster iszt hier überhaupt nichts . Ganz im Gegenteil wir kommen langsam an das Ende des Tunnels und auch bei Stahl kommt langsam wieder Licht.



Die Stahlpreise werden auch wieder anziehen, das sind normale Wellen