Bitcoin kostet erstmal mehr als 119.000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Sonntag seine Rekordrally fortgesetzt. Der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung kletterte am Nachmittag erstmals über die Marke von 119.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs bis auf 119.444 US-Dollar und übertraf den bis dahin geltenden Rekord vom Freitagnachmittag um rund 600 Dollar. Der Bitcoin befindet sich seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Kryptowährungen gilt, zum US-Präsidenten Anfang November auf einem Höhenflug. Seit der Wahl legte der Wert des Bitcoins rund drei Viertel zu./zb/nas