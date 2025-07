So hätte ein 1.000€-Investment in die BYD Aktie Ihr Vermögen explodieren lassen

BYD Company Limited zählt heute zu den weltweit führenden Akteuren in der Automobil- und Batteriebranche und setzt Maßstäbe in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energien. Das Unternehmen mit Sitz im chinesischen Shenzhen vereint Innovation und Nachhaltigkeit in zwei zentralen Geschäftsfeldern: Zum einen prägt BYD die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen samt ihrer Komponenten, zum anderen gestaltet der Konzern durch fortschrittliche Batterietechnologien und intelligente Energiespeicherlösungen die Zukunft erneuerbarer Energien mit. Als Pionier der Elektromobilität hat sich BYD dank kontinuierlicher Forschung, technologischem Fortschritt und gezielten Partnerschaften eine starke Position auf dem Weltmarkt erarbeitet. Aktuell kündigt das Unternehmen neue Fahrzeugmodelle mit verbesserter Performance und noch umweltfreundlicheren Technologien an und investiert weiter intensiv in die Optimierung von Batterieeffizienz und Reichweite. Damit verfolgt BYD das Ziel, die Mobilität der Zukunft nachhaltig zu prägen und den Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entscheidend voranzutreiben.

BYD mischt in einem der spannendsten Wachstumsmärkte unserer Zeit ganz vorne mit. Doch wie hätten sich 1.000 Euro als Investment in die BYD-Aktie entwickelt?

Wer im Juli 2009 bei einem Kurs von 0,923 € mit 1.000 € eingestiegen ist, besäße heute 1.083 BYD Aktien, im Wert von rund 14.149 €. Das entspricht einem beeindruckenden Zuwachs von über 1300 %.

Seitdem ging es meistens bergauf. Aber auch, wer erst im Januar 2019 eingestiegen ist, hätte heute 564 Aktien, die 7.368 € wert wären. Immer noch eine stolze Performance von über 600 % innerhalb von nur 6,5 Jahren.

Im Vergleich zu anderen Herstellern von Elektroautos scheint in puncto Bewertung noch weiteres Potenzial vorhanden. Dennoch sollten Investoren stets auch die besonderen Risiken chinesischer Aktien im Blick behalten.