SPD-Fraktionsgeschäftsführer wirft Spahn wegen Richterwahl Vertrauensverlust vor

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die kurzfristig abgesetzte Richterwahl im Bundestag bleiben die Fronten zwischen Union und SPD verhärtet, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Eklat abgewiegelt hatte. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte im "Berlin Playbook Podcast" von "Politico": "Natürlich gibt es immer wieder Gewissensentscheidungen im Deutschen Bundestag. Aber ehrlicherweise, es gibt auch Koalitionsverträge."

Merz hatte am Sonntag in der ARD gesagt, man könne Abgeordneten keine Befehle von oben geben und gesagt, es ginge bei Personalentscheidungen wie der Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht auch um Gewissensfragen. "Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung."