Erstmals eine Bardividende ausbezahlt - Dividendenrendite 13.3 Prozent

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR



Freienbach (IRW-Press/14.07.2025) - Die Generalversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 hat am 25. Juni 2025 auf Antrag eines Aktionärs die Ausschüttung einer Dividende für die Partizipationsscheine in der Höhe von CHF 0.20 beschlossen, was im Vergleich zum Nominalwert eine Ausschüttung von 4 Prozent und in Relation zum aktuellen Kurs (Dividendenrendite) 13.3 Prozent ausmacht. Die Dividende kam aufgrund der statutarischen Bestimmungen in Art. 22 der Statuten (Satzung) der Gesellschaft ausschliesslich den Partizipanten zu, da die Partizipationsscheine, analog zu Vorzugsaktien, als Vorzugspartizipationsscheine ausgestaltet sind. Die Auszahlung erfolgte mit Valuta 11. Juni 2025, das Record-Datum war der 10. Juni 2025 und das Ex-Dividende-Datum der 9. Juni 2025.

Es ist vorgesehen, zukünftig an Dividendenzahlungen festzuhalten; dies in Abänderung der bisherigen Dividendenpolitik.