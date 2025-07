Weitere Gewinnmitnahmen nach erhöhtem Zolldruck aus den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurskorrektur im Dax geht nach der neuesten Zolldrohung aus den USA am Montag weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,7 Prozent tiefer auf 24.078 Punkte. Das Tief hatte in der Nacht bei 24.046 Punkten gelegen.

US-Präsident Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Dies hatte er am Samstag angekündigt. Für gewisse Branchen gelten andere Sätze. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen.

Die Anleger hatten die Zollrisiken bis zum vergangenen Donnerstag konsequent ausgeblendet und den Dax auf ein Rekordhoch von 24.639 Punkten getrieben. Alleine seit Mitte Juni hatte er sich damit um fast 7 Prozent erholt. Auf Jahressicht hatte er sogar fast 24 Prozent gewonnen, bevor zuletzt bereits Gewinnmitnahmen einsetzten./ag/zb