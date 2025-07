Rekord! Bitcoin-Kurs explodiert über 120.000 US-Dollar auf neues Allzeithoch!

Bitcoin hat am Montagmorgen ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals die Marke von 120.000 US-Dollar überschritten. Der Kurs der größten Kryptowährung notiert aktuell bei 122,409 US-Dollar ohne Halt in Sicht. Damit ist Bitcoin in den letzten 7 Tagen um 12 Prozent gestiegen (Stand: 7:30 Uhr MESZ). Treiber der jüngsten Rallye sind Rekordzuflüsse in Bitcoin-ETFs, eine wachsende institutionelle Nachfrage sowie zunehmender Optimismus über eine bevorstehende Regulierung des Krypto-Markts in den USA.

Ende letzter Woche verzeichneten Bitcoin-ETFs mit 1,18 Milliarden US-Dollar die höchsten Tageszuflüsse des Jahres – ein klares Signal dafür, dass institutionelle Investoren ihre Engagements ausbauen. "Wir sehen eine deutliche Bewegung hin zu langfristig orientierten Käufern. Das spricht dafür, dass Bitcoin in den kommenden ein bis zwei Monaten auf 125.000 US-Dollar steigen könnte", sagte Jeff Mei, COO der Kryptobörse BTSE.