DAX mit dickem Gap-Down erwartet

Nach bislang erfolglosen Verhandlungen zwischen den USA und der EU ist US-Präsident Donald Trump am Wochenende vorgeprescht und hat auf Einfuhren aus der EU einen pauschalen Zoll von 30 Prozent ab dem 1. August angekündigt. Davon ausgenommen sind bestimmte Branchen, bei denen Trump noch höhere Aufschläge verlangt. Bislang galten etwa für Autos und Autoteile sowie Stahl- und Aluminium andere Sätze. In dem veröffentlichten Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte Trump im Falle von Gegenmaßnahmen mit weiteren Zollerhöhungen.

Durch die ständige Beeinflussung der Finanzmärkte durch die Handelspolitik der USA lässt sich kaum eine verlässliche Vorhersage für das deutsche Leitbarometer ableiten, derzeit verdichten sich die Hinweise auf einen kleineren Crash beim deutschen Leitindex. Besonders betroffen dürften hiervon stark exportorientierte Unternehmen wie beispielsweise die Autobauer werden. Für den DAX lassen sich auf Sicht der nächsten Stunden Zielmarken bei 23.782 und darunter dem Märzhoch von 23.476 Punkten ableiten. Wo der Index letztendlich eine stabile Unterstützung findet, wird sich erst noch im Laufe der Woche zeigen müssen und hängt maßgeblich vom Schmerzpunkt der Händler ab. Um auf der Oberseite das nächste Ziel bei 24.730 Punkten zu aktivieren, bedarf es eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb des bisherigen Rekordhochs von 24.639 Punkten.