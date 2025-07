AARO schließt sich mit Aico und Mercur zusammen, um eine einheitliche und vollständige SaaS-Plattform für finanzielle Unternehmensleistung zu schaffen; Michael Teixeira wird zum CEO der Gruppe ernannt

STOCKHOLM, 14. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Accel-KKR, eine weltweit tätige, technologieorientierte Investmentgesellschaft, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von AARO, einem führenden Anbieter von Corporate-Performance-Management (CPM)-Lösungen, bekannt und brachte AARO mit den Finanzsoftwareanbietern Aico und Mercur zusammen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Gründung eines einheitlichen Unternehmens, das sich auf die Bereitstellung der umfassendsten, einheitlichen SaaS-Plattform für Finanz- und Leistungsmanagement in EMEA für das Office of the CFO konzentriert.