Nach den US-Zöllen: Werden die Gewinnprognosen im Stoxx 600 kippen?

Laut Daten von LSEG wird für den europäischen Leitindex Stoxx 600 im zweiten Quartal ein Rückgang des Gewinns je Aktie um 0,2 Prozennt im Jahresvergleich erwartet. Am 1. April – kurz vor Trumps sogenanntem Befreiungstag – rechneten Analysten noch mit einem Plus von 7,2 Prozent.

Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump rückt vor Beginn der Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Mittelpunkt – besonders in Europa, wo demnächst fünf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Euro ihre Ergebnisse vorlegen: ASML (16. Juli), SAP (22. Juli), UniCredit (am 22. Juli), Equinor (23. Juli) und TotalEnergies (24. Juli).

"Die Vereinigten Staaten haben uns einen Brief mit Maßnahmen geschickt, die in Kraft treten würden, wenn es keine Verhandlungslösung gibt, deshalb werden wir auch die Aussetzung unserer Gegenmaßnahmen bis Anfang August verlängern", sagte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Sonntag vor Journalisten. "Gleichzeitig werden wir die Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen fortsetzen, damit wir bestens vorbereitet sind." Die EU-Handelsminister werden sich voraussichtlich am Montag in Brüssel treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Bis zum 01.August sollen EU-Importe sich um einen Zoll von 30 Prozent verteuern, wenn es bis dahin keine Einigung zwischen den beiden Handelspartnern gibt.

Auch die US-Futures starten schwächer in die neue Woche: Dow Futures notieren aktuell bei 44.128,67 Punkten, das entspricht einem Minus von 0,55 Prozent beziehungsweise einem Minis von 242,84 Punkten. Die S&P Futures verlieren ebenfalls 0,55 Prozent auf 6.225,09 Punkte. Die Nasdaq Futures geben um 0,45 Prozent nach und stehen bei 22.677,08 Punkten (8:30 Uhr, MESZ).

Insgesamt sind die Gewinnerwartungen europäischer Unternehmen vor der anstehenden Quartalssaison deutlich stärker gefallen als die ihrer US-Pendants: Für den S&P 500 wird ein Gewinnwachstum von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert – zu Beginn des Aprils lag die Erwartung noch bei über 10 Prozent.

Drei zentrale Sektoren stehen im Fokus der Analysten.

Energie

Laut Schätzungen von LSEG dürften die Gewinne im Energiesektor im zweiten Quartal um über 15 Prozent sinken – ein deutlicher Rückgang gegenüber den Erwartungen zu Jahresbeginn, als Analysten noch von einem Plus von über 10 Prozent ausgingen.

Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass der Energiesektor der größte negative Einflussfaktor auf die Erträge im Stoxx 600 sein wird.

Ausschlaggebend für die Schwäche der Energieaktien war der Rückgang der Ölpreise – trotz eines kurzfristigen Anstiegs im Juni infolge eskalierender Konflikte im Nahen Osten.

Zyklischer Konsum

Auch für Europas konsumorientierte Unternehmen zeichnet sich ein schwaches Quartal ab, da Sorgen um die weltweite Nachfrage und der schwache US-Dollar die Branchenaussichten belasten.

Laut LSEG-Prognosen dürften die Gewinne im zyklischen Konsumgüterbereich um 24,1 Prozent zurückgehen.

Ein erster Stimmungscheck im Luxussegment steht an, wenn nächste Woche Schlüsselunternehmen wie Christian Dior und Branchenprimus LVMH am Mittwoch berichten.

Finanzen

Nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit zweistelligem Gewinnwachstum rücken auch Europas Banken und Finanzdienstleister in dieser Berichtssaison besonders in den Fokus.

Die Erwartungen sind verhaltener: Laut Daten von LSEG wird ein Gewinnanstieg von knapp unter 2 Prozent prognostiziert.

Die Bewertungen im Bankensektor sind zuletzt stark gestiegen. Der Stoxx 600 Banks Index verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 den besten Jahresauftakt seit 1997 – gestützt durch starke Quartalszahlen und Erwartungen an eine neue Welle von Übernahmen.

Die ersten großen Bankhäuser Europas legen ihre Zahlen am Donnerstag vor – darunter Lloyds Bank in Großbritannien und die französische BNP Paribas.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

