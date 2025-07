UBS senkt Ziel für Gerresheimer auf 75 Euro - 'Buy'

professordeluxe schrieb 12.07.25, 14:10

Sehr guter Beitrag.



Ich verstehe das Vorgehen schlicht nicht mehr bei Gerresheimer.



Wenn die Visibilität für das Geschäft derzeit so eingeschränkt ist und man daher die Umsatzprognose reduzieren muss, warum verkleinert man dann auch noch die Spanne. Völlig paradox und absolut nicht nachvollziehbar.



Im Februar gibt man für das laufende GJ ein Umsatzwachstum von 3-5 % aus. Also eine Spanne von 2 Prozentpunkten.



Dann muss man im Juni eine Gewinnwarnung herausgeben und senkt die Prognose auf 1-2 % und verringert somit auch die Spanne auf 1 Prozentpunkt.



Nun im Juli senkt man erneut die Prognose und geht auf 0-2 % und erhöht die Spanne wieder auf 2 Prozentpunkte.



Gerresheimer macht 2,4 Mrd. Euro Umsatz. 1 % entspricht 24 Mio. Euro. Also quasi 1 normal guter Auftrag, der auch schnell mal in ein anderes Quartal oder somit auch GJ rutschen kann.



Wenn die Visibilität für das operative Geschäft doch derart eingeschränkt ist, verringere ich doch nicht die Spanne im Juni, sondern ich gehe zumindest auf 0-2 % und nicht auf 1-2 %. Somit wäre die erneute Gewinnwarnung im Juli hinfällig gewesen.



Ich kann da echt den Vorstand von Gerresheimer, insbesondere den Finanzvorstand, nicht verstehen. AVI Global Trust hat im Juni seinen Rücktritt gefordert. Die müssen doch jetzt nach der erneuten Gewinnwarnung in die Tischkante beißen und den Druck sicher weiter erhöhen.



In Ministufen hangelt sich Gerresheimer von einer Gewinnwarnung zur nächsten. Ich kann da nur noch mit dem Kopf schütteln.



Was die Covenants anbelangt, da bin ich zuversichtlich.



Wir liegen nun bei 4,03. Die Covenants reißen ab einem Leverage oberhalb 4,25.



Ich gehe aber davon aus, dass man Ende Q3 bei 3,95 liegt und Ende Q4 bei 3,80.



Immerhin ist das Investitionsprogramm erstmal abgeschlossen bzw. man achtet nun sehr darauf.



Zudem ist der Mittelabfluss in Q3 durch die Dividendenkürzung nur sehr gering. Der free Cash-Flow dürfte daher in Q3 und Q4 positiv sein.



Zielkorridor für das Leverage ist mittelfristig bei 2,5-3.



Das sollte problemlos machbar sein, spätestens wenn Moulded Glass veräußert wird.



Grob gerechnet hat man aktuell eine Nettofinanzverschuldung von 2 Mrd. Euro und ein Adjusted EBITDA von 500 Mio. Euro. Ergibt Leverage 4.



Moulded Glass hat einen Unternehmeneswert von 1 Mrd. Euro. Das EBITDA liegt bei 150 Mio. Euro. Multiple also 7x



Somit würde die Verschuldung auf 1 Mrd. Euro sinken, geteilt durch ein verbleibendes EBITDA von 350 Mio. Euro macht ein Leverage von knapp unter 3.



Der innovativen "neuen" Gerresheimer könnte man bei 350 Mio. Euro EBITDA einen Multiple von 10x zugestehen.



Macht 3,5 Mrd. Euro Unternehmeneswert.



Abzgl. Nettofinanzverschuldung verbleiben 2,5 Mrd. Euro.



Ergibt einen potentiellen Übernahmepreis von 72 Euro.



Macht einen Aufpreis von knapp 44 Prozent auf den aktuellen Börsenkurs.



Und 30 Prozent auf den gemittelten 3-Monatskurs.



Dh, sobald die neue Struktur und Segmentierung steht (September/Oktober) kommt der Übernahmeversuch.



So in etwa wird auch die Kalkulation bzw. Überlegung bei Warburg und KPS aussehen.



Bleibt die spannende Frage, wie geht das Konstrukt über die Bühne.



Schlucken Warburg + KPS die gesamte Gerresheimer und teilen sich den Kuchen auf oder gibt es zuvor die Abspaltung (Verkauf, Spin-off oder IPO) von Moulded Glass.



Ganz gleich wie es kommt, ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Fisch grundsätzlich nicht mehr vom Haken gelassen wird.