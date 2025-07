Bitcoin beschleunigt Rekordjagd und steigt über 122.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat die Handelswoche mit einem Kurssprung auf ein Rekordhoch begonnen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung hat damit seine jüngste Rekordrally nach Spekulationen auf eine Lockerung der Regeln für den Handel in den USA forciert. Am Montag kostete der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp etwa 122.000 US-Dollar, nachdem der Kurs am frühen Morgen erstmals über die Marke von 122.600 Dollar gestiegen war.

Trump gilt als Förderer von Kryptowährungen, was die Spekulation auf eine Lockerung der Regeln im Handel mit der riskanten Anlageklasse nach der Wiederwahl verstärkte. Seit dem Wahlerfolg Trumps im vergangenen November legte der Wert des Bitcoins rund drei Viertel zu.

Zuletzt haben sich Spekulationen am Markt verstärkt, dass die Regeln für den Handel mit Bitcoins gelockert werden könnten. Analyst Timo Emden von Emden Research verwies in diesem Zusammenhang auf die "Crypto Week" in den USA. In dieser Woche stehen dort wichtige Gesetzes-Entscheidungen auf dem Programm, die den Krypto-Markt prägen könnten.

Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Regulierung in den USA dürfte den Risikoappetit am Leben halten, sagte Experte Emden. "Dass das US-Repräsentantenhaus trotz konjunktureller Brandherde die Woche des 14. Juli zur 'Kryptowoche' erklärt, unterstreicht die politisch hohe Priorität von Bitcoin und Co unter der Federführung von US-Präsident Donald Trump", heißt es in einer Analyse./jkr/stk