Mutares greift bei spanischem Frischelogistiker Fuentes zu Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Obst- und Gemüselogistiker Fuentes übernehmen. Das Unternehmen plane in diesem Jahr mit einem Umsatz von knapp 200 Millionen Euro, teilte Mutares am Montag in München mit. Verkäufer ist die spanische …