Analysehaus Jefferies sieht Kurs bei 430 Euro!

Noch boomt das Luftfahrt-Business. Doch der steigende Stress auf die globalen Lieferketten durch die von Donald Trump hervorgerufene Unsicherheit könnte auch hier Schaden anrichten. Dennoch hat das Analysehaus Jefferies das Ziel für die Aktien von MTU nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 430 Euro gesetzt. Der Triebwerksbauer hat mit sehr starken Resultaten die Erwartungen übertroffen. Charttechnisch wurde die seit Ende September 2023 gebildete Aufwärtssequenz im Februar 2025 gebrochen. Der sogenannte Liberation-Day hatte Anfang April einen Kurseinbruch zur Folge. Mittlerweile haben die Bullen das Ruder übernommen und sorgen für eine Erholung des Aktienkurses. Im Zuge der Erholung wurde auch das alte Allzeithoch von vor der Pandemie bei 289,30 Euro überwunden. Um das von Jefferies postulierte Ziel bei 430 Euro zu testen, müsste der Kurs ungehebelt um weitere 12 Prozent ansteigen. Der Triebwerksbauer hat in der Vergangenheit schon mehrmals bewiesen, dass solch eine Kursaufwertung möglich ist, auch wenn bei gutem Börsenklima zuerst die Widerstandszone um den Wert bei 386,80 Euro durchschritten werden muss. Sollten sich die Voraussetzungen verschlechtern, könnte der Kurs bis zur Unterstützung bei 358,60 Euro zurückgehen. Auf diesem Niveau hat das Papier zuletzt Resilienz gezeigt.

Fazit

Mittlerweile hat der Turbinenbauer das Minus der Kursverwerfung aufgrund des US-Zollthemas weggesteckt und ein neues Allzeithoch ausgebildet.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH05Q9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der MTU Aero Engines AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,93 profitieren. Das Ziel sei bei 430,00 Euro angenommen (14,47 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 351,20 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,59 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.