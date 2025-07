Auch Brenntag skeptischer

Bronkmaster schrieb 15.08.24, 11:00

Wer die Aktien nicht hat wenn sie fallen, hat sie auch nicht wenn sie steigen.



Regt euch doch nicht auf, jeder muss doch für sich selbst entscheiden was er wann kauft oder eben auch nicht.



Ich bin vor paar Tagen eingestiegen. War das zu früh? Wahrscheinlich. Aber Plan war von Anfang an nachzukaufen wenn es weiter runter geht.



Das ist nicht die beste Strategie für Trader, aber wenn langfristig den Einstieg in einen Qualitätstitel sucht nicht verkehrt.



LG