Brüssel schlägt zurück – EU schmiedet neue Allianzen gegen US-Zölle

Als Antwort darauf arbeitet die EU intensiv an Gegenmaßnahmen: Dazu zählen nicht nur bereits vorbereitete Strafzölle auf US-Waren im Wert von 21 Milliarden Euro, sondern auch eine zweite, deutlich größere Zollliste über bis zu 72 Milliarden Euro sowie Exportkontrollen. Parallel sucht die EU aktiv den Schulterschluss mit anderen betroffenen Ländern – darunter Kanada, Japan und Mexiko –, um mögliche Gegenmaßnahmen abzustimmen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise.

Die Europäische Union bereitet sich auf eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt vor. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump , ab dem 1. August pauschale 30-Prozent-Zölle auf EU-Importe zu erheben, wächst in Brüssel der Druck und die Entschlossenheit.

Die EU arbeite daran, auf alles vorbereitet zu sein, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Brüssel. Zwar habe man die bisherigen Gegenzölle bis zum 1. August nochmals ausgesetzt, um die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden. Aber weitere Schritte würden zusätzlich vorbereitet, so von der Leyen weiter. Ein Einsatz des schlagkräftigen Anti-Coercion Instruments (ACI) sei zwar noch nicht geplant, aber die Option bleibe auf dem Tisch. Einige prominente Politiker wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich bereits für ihren Einsatz ausgesprochen.

Die Gespräche mit Washington stocken. Insbesondere bei Zöllen auf Agrarprodukte und Autos gibt es kaum Fortschritte. Die USA fordern 17 Prozent auf Agrarimporte, die EU will nicht mehr als 10 Prozent akzeptieren. Ein "Investitions-Ausgleich" wie von einzelnen Autoherstellern vorgeschlagen, ist laut EU-Kommission derzeit kein Thema, man fürchtet Produktionsverlagerungen in die USA.

Währenddessen setzt Brüssel auf strategische Alternativen: EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera kündigte am Montag an, die Handelsgespräche mit Indien und anderen Ländern im Asien-Pazifik-Raum zu beschleunigen. Auch eine Ausweitung bestehender Handelsabkommen, etwa mit Kanada und Japan, wird geprüft.

Italiens Außenminister Antonio Tajani bekräftigte gegenüber der Zeitung Il Messaggero, die EU sei vorbereitet und zeigte sich optimistisch: "Zölle schaden am Ende allen, auch den USA. Wenn die Börsen einbrechen, gefährdet das Renten und Ersparnisse der Amerikaner". Ziel müsse ein "offener Markt mit null Zöllen" zwischen Europa, den USA, Kanada und Mexiko sein.

Doch sollte Trump seine Drohung wahr machen, rechnet auch Bundeskanzler Friedrich Merz mit schweren wirtschaftlichen Folgen. Laut Berechnungen von Goldman Sachs könnte ein dauerhaftes 30-Prozent-Zollpaket das BIP der Eurozone bis Ende 2026 um 1,2 Prozent drücken. Die Investmentbank rechnet damit, dass die EU langsam anfängt und die Daumenschrauben dann immer fester anzieht, sollte sich keine Einigung ergeben.

Noch hält Brüssel an einer Verhandlungslösung fest. Doch der Ton wird rauer und die Werkzeuge schärfer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion