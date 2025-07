Nvidia-CEO beschwichtigt US-Sorgen: "China braucht unsere Chips nicht"

Inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China hat Nvidia-CEO Jensen Huang in einem Interview mit CNN Bedenken der US-Regierung zurückgewiesen, wonach amerikanische Halbleitertechnologie militärisch in China eingesetzt werden könnte. Nur wenige Tage vor seiner zweiten China-Reise in diesem Jahr betont Huang: "China kann sich ohnehin nicht auf unsere Technologie verlassen."

Huang reagierte damit auf die wiederholten Vorwürfe aus Washington, Nvidia-Chips könnten in chinesischen Militärprojekten zum Einsatz kommen – ein Szenario, das der Nvidia-Chef deutlich relativiert. "Unsere Technologie könnte jederzeit durch neue Exportkontrollen eingeschränkt werden", so Huang. "Es gibt in China bereits ausreichend Rechenkapazitäten – sie brauchen unsere Chips nicht."