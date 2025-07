Inspiration identifiziert nach Satellitenuntersuchung zahlreiche Gold-Kupfer-Zielgebiete angrenzend an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp Metals Inc.

Vancouver, British Columbia – 14. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich zu berichten, dass nach der kürzlich erfolgten Atomic Mineral Resonance Tomography („AMRT“)-Satellitenuntersuchung über dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Rottenstone North (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) im Norden von Saskatchewan (siehe Pressemitteilung von Inspiration vom 13. Juni und 11. Juli 2025) zahlreiche Gold-Kupfer-Indikatoren vorliegen. Wie in Abbildung 1 ersichtlich liegen diese Zielgebiete entlang der östlichen Konzessionsgebietsgrenze von Inspiration zu Ramp Metals Inc. („Ramp“), und nur wenige Kilometer von der Cu-Au-Ag-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemitteilungen von Ramp vom 6. Juni 2025) entfernt. Der Großteil der Zielgebiete von Inspiration folgt der östlichen Grenze, befindet sich entlang des Trends sowie parallel zum Trend von Rush und bietet ein ausgezeichnetes Explorationspotenzial. Das Unternehmen wird unverzüglich Pläne erstellen, diese vorrangigen Zielgebiete im Rahmen eines bevorstehenden Bohrprogramms zu erproben (vorbehaltlich der Genehmigungen).

Abbildung 1. Lage des Goldprojekts Rottenstone North von Inspiration im Verhältnis zur Cu-Au-Ag-Entdeckung Rush und zu Zielgebieten von Ramp Metals Inc., einschließlich des Entdeckungsbohrlochs Ranger-01 von Ramp in dessen Zielgebiet Ranger. Die gelben Linien im Konzessionsgebiet von Inspiration zeichnen die geophysikalischen Zielgebiete aus der Satellitenuntersuchung nach. Ebenfalls dargestellt ist die historische Ni-Cu-PGE-Au-Mine Rottenstone etwa 45 km nordöstlich des Konzessionsgebiets.

Charles Dejardins, President von Inspiration Energy, sagte: „Die Ergebnisse aus der kürzlichen abgeschlossenen hochmodernen AMRT-Satellitenuntersuchung zeigen deutlich die vorrangigsten geophysikalischen Trends, welche zusammen mit unserer geologischen Auswertung des Gebiets ausgezeichnete Explorations- und Bohrziele bereitstellen. Die südlich gruppierten vorrangigen Zielgebiete liegen auf dem Trend mit der ‚Rush-Entdeckung’ von Ramp Metals Inc. und die nördlichen Zielgebiete befinden sich nur wenige Kilometer von der Rush-Entdeckung entfernt. Wir könnten nicht aufgeregter sein, dieses überaus spannende Gold-Kupfer-Prospektionsgebiet mit Bohrungen zu erproben. Die Preise für Gold und Kupfer sind so hoch wie nie zuvor und das Interesse am Junior-Bergbausektor ist erheblich gestiegen, sodass dies eine fantastische Zeit ist, ein erstes Bohrprogramm zu beginnen. Das Management ist angesichts der Ergebnisse aus der kürzlich erfolgten Untersuchung und im Hinblick auf das Potenzial des Gold-Kupfer-Projekts Rottenstone North sehr optimistisch.“