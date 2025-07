Giga Green / GIGA.GREEN sichert sich 30 Millionen Euro Finanzierung für ...

GIGA.GREEN sichert sich 30 Millionen Euro Finanzierung für den Ausbau dezentraler Photovoltaik-Infrastruktur (FOTO) Berlin (ots) - GIGA.GREEN, führender Anbieter für Solarenergie im Gewerbebereich, hat erfolgreich eine revolvierende Capex-Fazilität in Höhe von 30 Millionen Euro mit der Kommunalkredit Austria AG abgeschlossen. Die Mittel dienen dem strategischen Ausbau eines deutschlandweiten Projektportfolios, das sich auf Photovoltaikanlagen auf Industriedächern in Deutschland konzentriert.

Die Kommunalkredit Austria AG ist eine europäische Spezialbank mit Sitz in Wien. Sie konzentriert sich auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Energie, Umwelt, Soziales, Verkehr und Kommunikation. Ein Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Projekten mit nachhaltiger Wirkung in ganz Europa.

"Wir danken der Kommunalkredit für die hervorragende Zusammenarbeit. Die Finanzierungslösung ist stark auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und unterstützt uns dabei, unsere Projekte effizient und nachhaltig umzusetzen", so David Wagener, verantwortlich für Finanzen bei der GIGA.GREEN GmbH.

Über GIGA.GREEN



GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig, entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO2 einzusparen.

Pressekontakt:



Anne Dörte Schmidt

Senior Brand & Communication Managerin

Telefon: +49 30 3080 8179

mailto:ad.schmidt@giga.green



