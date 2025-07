Dax startet nach Trumps neuer Zolldrohung im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.035 Punkten berechnet, 0,9 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Qiagen und FMC, am Ende Zalando, Brenntag und Porsche.



"Der Dax hält sich angesichts der neuen, hohen Zolldrohungen erstaunlich stabil", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Trumps "Deal-Show" laufe an den Börsen zunehmend ins Leere. "Der US-Präsident überspitzt bewusst, und an den Börsen hat man dieses Spiel längst durchschaut." Bei den Anlegern habe sich zudem der Glaube verfestigt, dass seine Zollpolitik nicht so gefährlich für die Ertragskraft der Unternehmen sei. "Das ist zwar ein riskanter Glaube, aber er verfängt."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche! Long 40,20€ 0,31 × 13,85 Zum Produkt Short 46,28€ 0,35 × 13,43 Zum Produkt