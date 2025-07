Eurokurs gibt zum Dollar weiter nach - US-Zolldrohung belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken und hat damit an die leichten Verluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der US-Dollar profitierte nach den jüngsten Zolldrohungen aus den USA von einer stärkeren Nachfrage nach Anlagen, die als sicher eingeschätzt werden, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug unter Druck geriet. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1673 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend knapp unter 1,17 Dollar gestanden hatte.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. August einen Pauschalzoll von 30 Prozent gegen die EU zu verhängen, "lässt die Risikowahrnehmung zum Wochenstart ansteigen", erklärten Experten der Dekabank die stärkere Nachfrage nach dem US-Dollar, der am Devisenmarkt als sichere Anlage gesehen wird.