Achtung: Dieser DAX-Wert ist akut einsturzgefährdet!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Symrise

Um die Chemiebranche, insbesondere die deutschen Branchenvertreter, steht es schlecht. Einerseits sorgt die weltweite Industriekrise für eine anhaltend schwache Nachfrage nach Basischemikalien, andererseits setzen die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten die Margen und damit die Unternehmensgewinne unter Druck. Die Folge ist eine schwache Aktienkursentwicklung.

Von der Krise wurde inzwischen auch der Spezialchemiekonzern Symrise erfasst, der auf die Herstellung von Duft- und Geschmackstoffen spezialisiert ist. Die Umsatzentwicklung tritt seit einigen Quartalen auf der Stelle und ist bei etwa 1,2 Milliarden Euro festgenagelt, während der Ertrag zuletzt leicht rückläufig war. Zwar rechnen Analystinnen und Analysten mit einer Verbesserung der Geschäftslage, die steht angesichts der handelspolitischen Spannungen sowie der anhaltenden Konjunkturschwäche aber auf wackeligen Beinen.

Die Aktie reflektiert die schwierige Lage sowie den unsicheren Ausblick. Mit einem Minus von 12,6 Prozent seit dem Jahreswechsel gehört Symrise zu den derzeit schwächsten DAX-Werten und ist von der sonst starken Gesamtentwicklung abgehängt. Der Blick in den Chart der Anteile offenbar jedoch, dass es anstatt zu einer Aufholjagd jetzt sogar noch schlimmer kommen könnte.

Symrise Chartsignale

Intakter Abwärtstrend: Die Symrise-Aktie befindet sich in einem intakten, von den technischen Indikatoren bestätigen Abwärtstrend.

Die Symrise-Aktie befindet sich in einem intakten, von den technischen Indikatoren bestätigen Abwärtstrend. Frische Verkaufssignale: In den Anteilen ist es zu gleich zwei frischen Verkaufssignalen gekommen, ein drittes könnte in Kürze folgen.

In den Anteilen ist es zu gleich zwei frischen Verkaufssignalen gekommen, ein drittes könnte in Kürze folgen. Schwache Indikatoren: Die technische Schwäche der Aktie ist ausgeprägt. Für eine Trendwende fehlt es an Kraft, während weitere Kursverluste wahrscheinlich sind.

Die technische Schwäche der Aktie ist ausgeprägt. Für eine Trendwende fehlt es an Kraft, während weitere Kursverluste wahrscheinlich sind. Unterstützung in Gefahr: Symrise droht nachhaltig unter 90 Euro und damit eine zentrale Unterstützung zu fallen. Neue Mehrjahrestiefs wären die Folge.

Symrise: Akut einsturzgefährdet!

Ebenso schlecht wie um die deutsche Chemiebranche steht es aktuell um die Symrise-Aktie. Die sieht sich seit einigen Wochen einem hohen Verkaufsdruck ausgesetzt und notiert daher nicht nur gegenüber dem Jahreswechsel, sondern auch dem Stand vor einem Jahr mit Verlusten. Zwar konnte sich das Papier zwischenzeitlich auf ein neues Mehrjahreshoch steigern, was ein technisches Kaufsignal bedeutet hatte, doch dieses entfaltete keine nachhaltige Wirkung.

Im Gegenteil legten die Anteile den Rückwärtsgang ein und befinden sich seither in einer scharfen Konsolidierung. Der letzte Erholungsversuch scheiterte am Überwinden der gleitenden Durchschnittslinien, die somit als Widerstände bestätigt wurden.

Abwärtstrendverschärfung zu befürchten

Auch übergeordnet befindet sich Symrise in einem intakten Abwärtstrend, der durch fallende technische Indikatoren bestätigt wird. Nach ihrem Allzeithoch bei rund 130 Euro legten auch der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD den Rückwärtsgang ein, was auf einen nachhaltigen Trend schließen lässt.

Dieser könnte sich mittelfristig weiter verschärfen, denn in den vergangenen Wochen ist es zu gleich zwei Verkaufssignalen gekommen. Zum einen hat sich ein sogenanntes Death Cross ereignet. Dabei ist die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie gefallen. Dieses Death Cross wiegt umso schwerer, als dass es sich nicht um die auf Tagesbasis ermittelten gleitenden Durchschnitte handelt, sondern auch um die auf Wochenbasis ermittelten. Damit dürfte das Verkaufssignal besonders nachhaltig sein.

Darüber hinaus ist es im MACD zu einer signifikant verschlechterten Ausgangslage gekommen, denn dieser hat nicht nur den Sprung über die Nulllinie verfehlt, was einen (kurzfristigen) Aufwärtstrend angezeigt hätte, er ist sogar unter seine (rote) Signallinie gefallen, was auf eine potenzielle Abwärtstrendverschärfung hindeutet.

Kommt’s jetzt zum ganz großen Knall?

Diese ausgeprägte technische Schwäche, gekennzeichnet auch durch einen RSI, der eine fortgeschrittene Abwärtsbewegung anzeigt, kommt für die Aktie zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Damit es nicht zu einer weiteren Verkaufswelle kommt, sollten die Käuferinnen und Käufer unbedingt die Unterstützung bei 90 Euro verteidigen. Andernfalls dürfte es zu neuen Mehrjahrestiefs kommen, die ein weiteres Verkaufssignal darstellen würden.

Mit Blick auf die jüngsten Verkaufssignale sowie die schwache technische Indikation ist ein Ausbruch zur Unterseite als Basisszenario anzunehmen. Jetzt die Reißleine zu ziehen, könnte Anlegerinnen und Anleger vor weiteren Verlusten bewahren.

Nicht ganz auszuschließen ist angesichts des jüngsten Verlaufsmusters, dass es zu einem kurzfristigen Doppelboden beziehungsweise einem Mehrfachboden und einer W-Formation kommt. In diesem Fall dürfte Symrise in den kommenden Monaten über die gleitenden Durchschnittslinien zurück an die Abwärtstrendoberkante ansteigen. Die Chancen hierfür sind aufgrund der technischen Schwäche aber als gering einzustufen.

Noch herrscht Zuversicht, aber…

Von den anhaltenden Kursverlusten zeigen sich Analystinnen und Analysten bislang unbeeindruckt, sie empfehlen die Aktie in Summe zum Übergewichten. Diese Empfehlung ergibt sich aus acht Bewertungen mit „Kaufen“ und sechs weiteren mit „Aufstocken“. Darüber hinaus ist Symrise fünfmal mit „Halten“ und nur einmal zum Verkauf empfohlen.

Im Mittel wird der faire Wert mit 114,02 Euro veranschlagt, was ein Aufwärtspotenzial von 27,1 Prozent impliziert. Charttechnisch entspräche dieses Kursniveau einer Notierung oberhalb der gleitenden Durchschnitte sowie der Widerstandszone zwischen 105 und 110 Euro. Das dürfte angesichts der schwierigen Ausgangslage mittelfristig kaum zu erreichen sein, was in Zusammenhang mit einer schleppenden operativen Entwicklung Kurszielsenkungen und damit weiteren Gegenwind nach sich ziehen könnte. Dem Votum der Analystinnen und Analysten zu folgen, dürfte daher aktuell keine gute Idee sein. Die Begrenzung von möglichen Verlusten, beispielsweise mithilfe eines Stopp-Loss unterhalb der Unterstützung von 90 Euro, hingegen schon.

Symrise auf einen Blick

ISIN: DE000SYM9999

DE000SYM9999 Börsenwert: 12,54 Milliarden Euro

12,54 Milliarden Euro Dividendenrendite: 1,4 Prozent

1,4 Prozent KGVe 2025: 23,8

23,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 89,46EUR auf Tradegate (14. Juli 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.