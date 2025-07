49 0 Kommentare Korrektur: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach lädt zur Hauptversammlung 2025

In der malerischen Kulisse von Bad Teinach-Zavelstein wurden auf der Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA bedeutende Entscheidungen getroffen. Mit großer Mehrheit stimmten die Aktionäre für eine Dividende und eine Sonderdividende, die zusammen rund 8,55 Mio. € ausmachen. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und erwartet für 2025 steigende Umsätze und ein höheres EBITDA.

