Drägerwerk setzt auf Auftragsbelebung - Prognose bestätigt

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk setzt nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal auf mehr Aufträge. Die Unternehmensführung bekräftigte daher ihre Prognose für das laufende Jahr. Positiv entwickelte sich die Medizintechnik-Sparte.

So ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im abgelaufenen Dreimonatszeitraum um rund die Hälfte auf 20 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss in Lübeck mitteilte. Allerdings hatte Drägerwerk im Vorjahr unter anderem von Einmalgewinnen aus dem Verkauf eines Geschäftsteils sowie eines Grundstücks profitiert.