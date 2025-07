Maßgeschneiderte GRC-Lösungen für den deutschen Markt

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neue Allianz bietet

individuelle Unterstützung für gemeinsame Kunden in Deutschland



AuditBoard, die weltweit führende Plattform für vernetztes Risikomanagement und

Transformation in den Bereichen Audit, Risk und Compliance, weitet die

Partnerschaft mit Deloitte auf den deutschen Markt aus. Gemeinsame Kunden

erhalten dadurch vor Ort gezielte Unterstützung, um ihre Arbeitsprozesse

effizienter zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und wertvolle

Einblicke in ihre Prüfungs- und Risikoprozesse zu gewinnen.



"Wir sind höchst zufrieden mit der Zusammenarbeit mit AuditBoard und Deloitte",

sagt Andrew van Lelyveld, Senior IT Manager bei ArcelorMittal. "Wir waren in der

Lage, unsere Kontrollumgebung mit Hilfe der AuditBoard-Plattform und der

Partnerschaft mit Deloitte zu transformieren und zu modernisieren."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ArcelorMittal SA! Short 31,05€ 0,19 × 13,91 Zum Produkt Long 27,32€ 0,22 × 13,28 Zum Produkt