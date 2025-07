Trump: 30%-Zölle gegen EU - und schießt gigantisches Epstein-Eigentor!

Am Wochenende ist Entscheidendes passiert: Donald Trump verhängt Zölle gegen die EU und Mexiko von jeweils 30% - und schießt ein unfassbar gigantisches Eigentor in der Affäre um die Epstein-Files: in einem Tweet behauptet er, dass diese Epstein-Files angeblich von Obama und Hillary Clinton geschrieben worden sein - und das nachdem Justizministerin Bondi kurz zuvor gesagt hatte, dass diese gar nicht existieren würden! Das macht selbst die MAGA-Community fassungslos und wird so zunehmend zur Gefahr für Trump. Aber der Fokus der Märkte liegt zunächst auf den Zöllen, die - wenn alles so bleibt - deutlich höher wären als die vom US-Präsident Trump verkündeten reziproken Zöllen am 02.April, auf die die Märkte mit einem panischen Abverkauf reagiert hatten..

1. EU sucht dank Trumps Handelskrieg nach neuen Freunden

2. DAX: Ein Rückschlag droht – Belastungsprobe durch US-Zölle

