Positive Analysteneinschätzungen helfen Rüstungswerten

Die Aktien von Renk folgten mit plus 2,7 Prozent auf 73,93 Euro und Rheinmetall stiegen im Dax bis zu ein Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte zeigen am Montag im schwachen Marktumfeld Stärke. Dabei erklommen Hensoldt mit einer Erholung um bis zu 3,2 Prozent auf 105,20 Euro die Spitze im MDax . Analyst Christophe Menard von der Deutschen Bank hatte mit 111 Euro für Hensoldt das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. Damit liegt er gut 2 Euro über dem Juni-Rekord der Papiere des Spezialisten für Sensortechnologie.

Für Renk sprachen die Experten von Kepler Cheuvreux eine frische Kaufempfehlung mit einem Ziel von 85 Euro aus. Das würde eine Rückkehr bis fast an das Rekordhoch vom Juni bei fast 86 Euro bedeuten.

Die Kepler-Experten prüften, was mit einem Jahresplus von mehr als 280 Prozent zum Zeitpunkt ihrer Analyse in den Papieren des Panzergetriebe-Herstellers an Rüstungs-Fantasie bereits eingepreist ist. Letztlich halten sie die immer besser planbare Nachfrage aus dem Bereich Kampf- und Schützenpanzer für weiter unterschätzt./ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.850 auf Tradegate (14. Juli 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,39 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,88 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.966,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.550,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -16,22 %/+21,62 % bedeutet.