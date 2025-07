Neue Produktionsstätte Droneshield nicht zu stoppen: Aktie schon mehr als 300 Prozent im Plus Der Drohnenabwehrspezialist Droneshield investiert 13 Millionen US-Dollar in den Ausbau einer neuen Produktionsstätte in Sydney. Die Aktie legt zum Wochenstart zweistellig zu – wieder Mal!